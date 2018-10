später lesen Vortrag Karl Marx ist Thema beim Samstagabendgespräch Teilen

Das erste Samstagabendgespräch in der neuen Reihe findet am Samstag, 20.Oktober, 18 Uhr, in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul Wittlich statt. Zu Gast ist Professor Rudolf Hickel aus Bremen.