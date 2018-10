später lesen Wittlich Karrstraße einen Tag gesperrt Teilen

In der Karrstraße 22 bis 24 in Wittlich wird derzeit ein Neubau errichtet. Für den Bau werden am Donnerstag, 25. Oktober, Betonfertigteile geliefert, die Kranarbeiten erforderlich machen. Deshalb muss die Karrstraße am Donnerstag von 7 bis voraussichtlich 14 Uhr sowohl für den Fahrzeug- als auch für den Fußgängerverkehr voll gesperrt werden.