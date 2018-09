später lesen Verkehr Karrstraße wird am Dienstag voll gesperrt Teilen

(red) Wegen der Errichtung eines Neubaus in der Karrstraße 22 bis 24 werden am Dienstag, 25. September, von 7 bis voraussichtlich 16 Uhr, Spannbetonfertigteile angeliefert und mit einem Autokran entladen und in die Baustelle gehoben.