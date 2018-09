(red) Traditionell sammeln die Lüxemer Kinder Erntegaben für das Erntedankfest. Sammler und Interessierte treffen sich am Samstag, 22. September, um 10 Uhr auf dem Pfarrhof.

Nach Einteilung der Gruppen ziehen die Kinder mit ihren Bollerwagen und Kettcars durch Lüxem und sammeln an den Haustüren Obst, Gemüse und Eingemachtes. Erntegaben können auch an die Haustüre gestellt werden. Der Erntedankgottesdienst beginnt um 17.30 Uhr und im Anschluss werden die Spenden für einen guten Zweck verkauft. Abschließend lädt der Dorfverein zum ersten Lüxemer Oktoberfest in den Dorfgemeinschaftsraum ein.