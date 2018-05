Kinder-Uni in der Stadtbücherei Wittlich

(red) Bei der zweiten Kinder-Uni-Veranstaltung in der Stadtbücherei Wittlich ging es beim „Roberta-Workshop“ ganz praktisch zur Sache. Fachkundig angeleitet durch die Tutorinnen vom Ada-Lovelace-Projekt bauten die 15 Teilnehmer nach einer kurzen Vorstellungsrunde in Dreiergruppen jeweils einen kleinen Roboter zusammen. Anschließend wurden diese an Laptops so programmiert, dass vorgegebene Aufgabenstellungen erfüllt wurden. Und auch die ein oder andere eigene Idee ließ sich umsetzen. Die jungen „Studierenden“ konnten ihr technisches Wissen spielerisch umsetzen und vertiefen. ⇥Foto: Carl Münzel