Kinderbibeltag in Bettenfeld bereitet viel Freude

(red) „Könnt ihr euch vorstellen mit vier Jahren eure Eltern und Geschwister zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen?“ so lautete die Frage an die 56 Kinder aus den Orten Bettenfeld, Manderscheid und Meerfeld, die sich am Kinderbibeltag in der Mosenberghalle in Bettenfeld trafen.