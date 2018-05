Kino für Wittlich: Stadtrat diskutiert Konzeptentwurf

Der Stadtrat Wittlich kommt am Donnerstag, 24. Mai, um 18 Uhr in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge zu einer Ratssitzung zusammen. Im öffentlichen Teil der Sitzung werden zehn Tagesordnungspunkte diskutiert, im nichtöffentlichen Teil sind es vier Themen. Insbesondere der Tagesordnungspunkt 3c, Konzeptentwurf Kino, dürfte auf reges Interesse der Ratsmitglieder sowie des Publikums stoßen. Auch der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte in der Innenstadt mit integriertem Mehrgenerationenhaus sowie einem Haus der Jugend sollen diskutiert werden. Außerdem beschäftigt sich der Stadtrat am Donnerstagabend mit der Gründung einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts für die Region Trier zur Klärschlammverwertung.