Kirche am Erbeskopf, wandern im Hochwald

() Das Ökumenische Netzwerk „Kirchen im Nationalpark“ lädt für Sonntag, 9. September, unter dem Motto „Fahrradklingel und Glockenklang“ für 14 Uhr zu einer Waldandacht ein. Sie wird am sogenannten Stern unterhalb des Erbeskopfs im Nationalpark gefeiert.

Es besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Fahrrad zum Stern zu fahren. Start einer E-Bike-Tour ist um 13 Uhr am Aldi-Parkplatz in Hermeskeil. Eine familientaugliche Tour beginnt um 12.30 Uhr am Hunsrückhaus am Erbeskopf. Die Teilnehmer fahren auf eigene Gefahr und Verantwortung; es besteht Helmpflicht. Wanderer und Radfahrer, die selbstständig zum Stern kommen, sind natürlich auch willkommen. Nach der Andacht wird ein gemeinsames Picknick angeboten, zu dem jeder etwas beisteuern kann. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Die nächste Pilgerwanderung unter dem Motto „St. Jakobus trifft Nationalpark“ ist am Sonntag, 16. September. Start ist nach dem Hochamt in der Pfarrkirche St. Jakobus Birkenfeld gegen 11.30 Uhr. Ziel der Wanderung ist das neu errichtete Nationalparkdenkmal in der Nähe von Börfink. Unterwegs besteht die Möglichkeit zu Gesprächen über Gott und die Welt und zum Innehalten. Der Rückweg erfolgt zu Fuß oder bei Bedarf per Auto.