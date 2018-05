später lesen Wittlich Kirche ein neues Gesicht geben Teilen

() Ausgehend von Erfahrungen einer Studienreise nach Südafrika werden bei einer Veranstaltung in Wittlich Einblicke gewährt in das Modell der Basisgemeinschaften. Seit einigen Jahren entwickeln sich in den Kirchen Afrikas, Asiens und Lateinamerikas neue Formen in Basisgemeinschaften und Kleinen Christlichen Gemeinschaften. Christen treffen sich in ihrer Nachbarschaft, verbinden Bibellektüre und geistliches Leben mit gesellschaftlichem Engagement und verleihen damit Kirche vor Ort ein neues Gesicht.