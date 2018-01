Kirchenkino zeigt norwegischen Film

Die nächste Veranstaltung „Rollenwechsel – Kino in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul Wittlich“ ist am Mittwoch, 31. Januar, 19.30 Uhr, an der Arnold-Janssen-Straße 1. Gezeigt wird der norwegische Film „Welcome to Norway“. Zum Inhalt: Primus ist ein Mann mit großen Visionen und noch größeren Niederlagen. Am größten aber ist bei ihm die Abneigung gegen alles Fremde. Die vielen Flüchtlinge kommen ihm trotzdem gerade recht. Denn sein Hotel soll so doch noch zur Goldgrube werden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.