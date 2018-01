später lesen Bauvorhaben Rat spricht über Zuschuss für Kita FOTO: Klaus Kimmling FOTO: Klaus Kimmling Teilen

(will) Über einen Nutzungsvertrag für die künftige Kita St. Peter in Wittlich-Wengerohr spricht heute Abend der Sozialausschuss der Stadt Wittlich in seiner ersten Sitzung des Jahres. Das Gebäude hat die Stiftung Stadt Wittlich gebaut, die Stadt Wittlich ist künftig Mieter der neuen integrativen Kindertagesstätte Die Betriebsträgerschaft soll die Kita gGbmH Trier übernehmen, ein enstprechender Vertragsentwurf wird heute besprochen.