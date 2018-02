Ein Autorenbesuchals Geschenk für die Schüler

Die Klasse 6b der Clara-Viebig- Realschule plus hat den Sonderpreis der Stiftung Lesen und des Ministeriums Rheinland-Pfalz zum „Welttag des Buches“ erhalten. Er war mit einem Besuch verbunden. Schule

Die Schüler der Klasse 6b hatten einen ganz besonderen Tag: Zu ihnen kam der Autor Jens Schuhmacher, der in einem Workshop den Kindern seinen Beruf und seine Arbeitstechniken näher brachte. Dieser außergewöhnliche Vormittag wurde möglich, da die Klasse 6b sich erfolgreich am Wettbewerb zum Welttag des Buches beteiligt hatte. Die Jury der Stiftung Lesen sprach der Klasse den Sonderpreis zu, der mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums des Landes Rheinland- Pfalz vergeben werden konnte.

Dieser Preis beinhaltete einen Schultag mit einem Autor. Jens Schuhmacher, hauptberuflicher Autor, erzählte lebendig von seinem Beruf. Er stellte seine Bücher und Spiele vor und beantwortete viele Fragen, so dass er vor der Pause nicht mehr dazu kam, aus einem seiner Werke vorzulesen. Danach ging es daran, den Grundstein zu einer eigenen Fantasygeschichte oder sogar einem ganzen Buch zu legen. Dazu zeichneten die Schüler nach einer Einleitung jeder für sich eine Karte der eigenen Fantasiewelt und füllten sie mit Leben. Klar war, dass sich am Ende dieses ereignisreichen Vormittags die Kinder um die Autogrammkarten rissen. Und wahrscheinlich schreibt der ein oder andere jetzt gerade noch an seiner Geschichte.