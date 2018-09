Kultur in der Wallfahrtskirche

Das Veranstaltungsprogramm in Klausen für das zweite Halbjahr 2018 steht fest.

Das Veranstaltungsprogramm in der Wallfahrtskirche Klausen geht nach der Sommerpause weiter. Im ersten Halbjahr 2018 wurden bei dem vielfältigen Programm über 2000 Besucher gezählt. Wallfahrtsrektor Pater Albert Seul: „Wir freuen uns sehr, dass neben unserem Gottesdienstangebot auch unsere weiteren Veranstaltungen so gut angenommen werden.“

Nach der Pause in den Sommermonaten geht es nun am Sonntag, 23. September, um 19.30 Uhr mit einem Benefizvortrag von Annette Schavan über Papst Franziskus weiter. Der Erlös des Abends fließt in die Dachstuhlsanierung der Kirche. Seul: „Es ist toll, dass wir immer wieder Gäste in Klausen begrüßen dürfen, die Papst Franziskus getroffen haben. Leider scheint es sehr unrealistisch, Papst Franziskus auch einmal persönlich in Klausen zu empfangen.“

Nach der Motorradwallfahrt im Frühjahr findet nun im Herbst zum fünften Mal die Traktorwallfahrt nach Klausen statt. Erneut wird die weiteste Anreise und der älteste Schlepper ausgezeichnet. Am Sonntag, 7. Oktober, werden die Traktoren um 14 Uhr gesegnet und reihen sich zum Korso ein. Auch die Kinder können um 16 Uhr ihre Spielzeugtraktoren segnen lassen.

Das Veranstaltungsprogramm endet in diesem Jahr am Sonntag, 9. Dezember, mit einem vorweihnachtlichen Festkonzert des Klausener Musikvereins. Im Zeitraum dazwischen finden viele Lesungen, Vorträge und Konzerte mit zumeist religiösem Bezug statt. Ganzjährig findet die Veranstaltungsreihe „Bürger lesen ihre Lieblingsgeschichte aus der Bibel“ in Kooperation mit den Eifel Kulturtagen jeden Sonntag um 18 Uhr statt.

Karten für kostenpflichtige Veranstaltungen sind im Dorfladen Klausen, der Altstadtbuchhandlung Wittlich, bei Ticket Regional und unter Telefon 0651/7199996 erhältlich.