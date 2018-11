später lesen Musik Klaviertrio spielt in der Synagoge Teilen

(red) In Kooperation mit den Mozart-Wochen-Eifel veranstaltet der Musikkreis der Stadt Wittlich am Samstag, 17. November, in der Synagoge ein Kammermusikkonzert mit einem jungen Ensemble von internationalem Rang, dem Marvin Klaviertrio Berlin-Leipzig.