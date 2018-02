(red) Der Förderverein Kita Salmtal bietet am Sonntag, 25. Februar, von 14 bis 16 Uhr eine Kinderkleider- und Spielzeugbörse in der Bürgerhalle in Salmtal an. Die Tischgebühr beträgt sieben Euro oder elf Euro ohne Kuchenspende. Reservierungen werden unter der E-Mail kinderkleiderboerse@salmtal.de entgegengenommen. Für das leibliche Wohl stehen Kaffee und Kuchen bereit.