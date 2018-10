später lesen Natur Komm’ zurück, schöner Herbst! FOTO: Teilen

(red) Die Herbstsonne hat bis vor kurzem die Wittlicher Senke in eine bunte Farbenpracht getaucht. Doch erst einmal ist es mit dem Bilderbuchherbst vorbei, am Wochenende könnten in den Höhenlagen sogar die ersten Schneeflocken fallen.