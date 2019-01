später lesen Wittlich Kontrolle: Polizei findet Waffen in Wittlich FOTO: Polizei Bitburg FOTO: Polizei Bitburg Teilen

() Zwei Schlagringe und einen Baseballschläger hat die Polizei am Donnerstag bei einem jungen Mann gefunden, den sie in der Lieserstraße in Wittlich gegen 22.30 Uhr kontrollierte. Der 18-jährige Autofahrer hatte die Waffen, so die Polizei, zugriffsbereit in seinem Auto liegen.