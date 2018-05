später lesen Konzert Konzert im Kreuzgang Teilen

Ein besonderes Konzert erwartet die Besucher am Donnerstag, 31. Mai, ab 15 Uhr in der Abtei Himmerod. Nach Konzerten im Oratorium, im Refektorium und zuletzt im Kreuzgang des Klosters geht es dieses Mal in den Innenhof des Kreuzgangs.