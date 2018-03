Das Konzert des Ensembles Schall und Rauch am Sonntag, 14. Januar, in der Wallfahrtskirche Klausen ist ausverkauft. Die reionalen Musiker bieten eine musikalische Zeitreise zurück in die 1920er und 1940er Jahre. Für den Auftritt in der Tufa Trier am Donnerstag, 18. Januar, 20 Uhr, gibt es noch Karten.