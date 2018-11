Kräsch! Bumm! Bäng! Benefizkonzert in Piesport

() Zum 50. Jubiläum der Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich präsentieren die Schlagzeugklassen des Kreismusikverbandes unter der musikalischen Leitung von Dietmar Heidweiler und Ingo Esch am Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr wieder das Konzert „Kräsch!

Bumm!Bäng!“ in der Moseltalhalle in Piesport.

In dieser Benefizveranstaltung geben rund 50 Schüler in verschiedenen Ensembles einen Einblick in die Instrumentenvielfalt im Bereich Schlagwerk. Höhepunkte werden neben vielen musikalischen Überraschungen auch die Auftritte der Preisträger des Landes- und Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ sein.

Wer immer noch denkt, das Spielen eines Schlagzeugs bedeute nur das Hauen auf ein paar Trommeln, wird mit dem rund zweistündigen Programm (inklusive Pause) eines Besseren belehrt.Der Eintritt ist frei, Spenden für die Kreismusikjugend sind erbeten.