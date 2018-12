später lesen Kirche Kran befördert Glocke in den Turm FOTO: Klaus Schmitz FOTO: Klaus Schmitz Teilen

Twittern

Teilen



(ks) Die neue Franziskusglocke hat am Montag endlich ihren Platz im Glockenstuhl der Lebensbaumkirche in Manderscheid gefunden. Der Mobilkran der Firma Steil aus Wittlich hob sie überaus präzise in die Schallöffnung des Turms.