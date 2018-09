später lesen Wittlich/Trier Kranarbeiten Steil expandiert in Wittlich FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



(cmo) Das Trierer Unternehmen Steil Kranarbeiten hat seine neue Niederlassung in Wittlich-Wengerohr eingeweiht. Das bereits seit 1970 auch in Wittlich ansässige Unternehmen hatte sich 2017 „aufgrund der strategischen Ausrichtung und guter Auftragslage, dazu entschlossen, in Wittlich zu expandieren.