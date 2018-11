Krebsgesellschaft bietet Patientenseminar an

Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz lädt für Samstag, 24. November, zu einer kostenlosen Informations- und Dialogveranstaltung in das Haus der Vereine in Wittlich ein.

Unter dem Motto „Medizin – Psycho-Onkologie – Selbsthilfe: Ein Netz, das trägt“ haben Krebspatienten und Angehörige in der Zeit von 10 bis 14 Uhr Gelegenheit, sich über aktuelle Entwicklungen in der Onkologie zu informieren und Behandlungs- sowie Unterstützungsangebote in der Region kennenzulernen. Am Vormittag widmen sich Experten aus Medizin und Psycho-Onkologie in ihren Vorträgen dem Fatigue-Syndrom. Diese Form der chronischen Erschöpfung und Abgeschlagenheit ist eine häufige Begleiterscheinung von Krebstherapien, die Betroffene noch lange belasten. Vertreter der Selbsthilfegruppen stellen zudem ihre Unterstützungsangebote vor. Zahlreiche Info-Stände verschiedener Vertreter aus dem Gesundheitswesen runden das Programm ab. Die Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz wurde 1952 als Verein für an Krebs erkrankte Menschen und deren Angehörige gegründet.

Weitere Infos: www.krebsgesellschaft-rlp.de. Anmeldungen sind auch möglich unter Telefon 0651/40551 oder per E-Mail an

trier@krebsgesellschaft-rlp.de