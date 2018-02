red

Die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich ändert für die Fastnachtstage ihre Öffnungszeiten: An Weiberdonnerstag, 8. Februar, ist die Kreisverwaltung in Wittlich ab 12 Uhr geschlossen. Auch die Zulassungsstellen in Bernkastel-Kues und Morbach bleiben ab 12 Uhr zu. Am Rosenmontag, 12. Februar, sind die Kreisverwaltung und die KFZ-Zulassungsstellen in Bernkastel-Kues und Morbach den ganzen Tag geschlossen.