Krimi und Musik nahe der Burg

Manderscheid (red) Zum Essen wird in Manderscheid am Samstag, 9. Dezember, ein Krimi gereicht: Dann präsentiert die Gruppe "Kurtzweyl" ein mittelalterliches Kriminalbankett im Burgcafé. Vier Schauspieler in acht Rollen lassen das Mittelalter ab 19 Uhr wiederaufleben.