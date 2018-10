Krimilesung mit Whisky und Wein

() Für die Autorin Hannah O’Brien sind es Irlands Geschichte, seine Tradition, seine Kultur sowie seine unverwechselbare Landschaft und seine einmaligen Menschen, die ihre Kriminalromane erst vervollständigen.

O’Brien stellt am Freitag, 19. Oktober, in der Altstadt-Buchhandlung in Wittlich ihren neuesten Krimi „Irisches Erbe“ vor. Hannah O’Brien lebte lange in ihrer Wahlheimat Connemara. Wenn sie nicht gerade in Irland ist, wohnt sie in Köln und an der Mosel. Die Lesung beginnt 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Dem Thema entsprechend gibt es zur Einstimmung einen Whisky und nach der Lesung Wittlicher Wein.

Eintrittskarten können ab sofort in der Altstadt-Buchhandlung (Telefon 06571/7725, E-Mail info@altstadt-buchhandlung.biz) gekauft werden.