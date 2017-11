später lesen Krippen im Heimatmuseum Teilen

Twittern

Teilen



Manderscheid (red) In den Herbstferien wurden in den Kursen der Krippenfreunde Manderscheid und der VHS Wittlich Stadt und Land unter Leitung des Krippenbaumeisters Volker Raul neue Krippen gebaut. Große und kleine Kunstwerke mit viel Hingabe zum Detail und in filigraner Ausarbeitung sind entstanden; jede Krippe ist ein Unikat.