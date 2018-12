später lesen Brauchtum Kumpanei zeigt Weihnachtsspiel im Dialekt Teilen

() Das Weihnachtsspiel der Wittlicher Kumpanei wird nach einer Jahrhunderte alten Überlieferung in donau-schwäbischem Dialekt gespielt. Die Termine in diesem Jahr sind am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Lehwaldhalle, Karl-Kaufmann-Straße, Darscheid, und am Sonntag, 23. Dezember, um 17 Uhr im Jugendheim St.