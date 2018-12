später lesen Ausstellung Kunst in der Psychiatrie: Thementag und Ausstellungseröffnung FOTO: TV / Sabine Zimmer FOTO: TV / Sabine Zimmer Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Thementag „Kunst in der Psychiatrie“ im Wittlicher St. Elisabeth Krankenhaus lockte viele Besucher an. Das Programm beinhaltete einen Vortrag, die Vernissage einer Ausstellung und ein Konzert am Abend.