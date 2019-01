(red) Ursula Bremm-Gerhards, Referentin von Misereor-Aachen, referiert über die Thematik der Fastenaktion „Mach was draus: Sei Zukunft!“ des Hilfswerks Misereor und stellt Materialien zur konkreten Umsetzung in Schule und Gemeinde vor.

Die Veranstaltung ist am Dienstag, 19. Februar, von 15.30 bis 18 Uhr im St.-Markus-Haus in Wittlich. Im Fokus der Fastenaktion 2019 stehen junge Menschen in El Salvador, wo Armut, Gewalt und Kriminalität das öffentliche Leben einschränken und junge Menschen Hoffnungsträger für eine bessere Zukunft in Würde und Sicherheit sind. Das eigene Potenzial zu erfahren und selbst Verantwortung für sich und sein Lebensumfeld zu übernehmen, ist der ganzheitliche Ansatz der Misereor-Projektpartner in El Salvador.

Eine Anmeldung ist erforderlich bei

Monika Gangolf unter der E-mail

m.gangolf@t-online.de