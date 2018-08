später lesen Mobilität Ladestation für Elektrofahrräder FOTO: TV / privat FOTO: TV / privat Teilen

(red) Elektroradler können die Akkus ihrer E-Bikes ab sofort in Großlittgen in der Zehntscheune am Buswendeplatz an der neuen Ladestation des Energieunternehmens innogy kostenlos aufladen. Ortsbürgermeister Karl-Heinz Hubo nahm mit Vertretern von innogy die Ladesäule in Betrieb.