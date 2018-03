Millionen Euro für besseres Lernen

Knapp 1,8 Millionen Euro fließen aus dem Schulbauprogramm des Landes in den Landkreis.

(will) Das Land zahlt, zahlreiche Schulen im ganzen Kreis profitieren: Aus dem rheinland-pfälzischen Schulbauprogramm werden 14 Projekte an elf Einrichtungen von der Grundschule Reil bis hin zur Berufsbildenden Schule in Wittlich gefördert. Landesweit profitieren 414 Bauvorhaben von kommunalen und privaten Schulträgern durch das Programm, wie Ministerin Stefanie Hubig gestern mitteilte. Mehr als 50 Millionen Euro werden insgesamt bereitgestellt. Die Schulen, die gefördert werden, sind größtenteils in der Trägerschaft des Kreises, vier befinden sich in der Trägerschaft der jeweiligen Verbandsgemeinde.

Hauptsächlich fließen die Mittel des Landes in Umbauten der Schulgebäude oder in die Verbesserung des Brandschutzes in den Schulen. Den dicksten Batzen der Schulen im Landkreis Bernkastel-Wittlich bekommt davon die Integrierte Gesamtschule (IGS) Salmtal: Mit 270 000 Euro werden der Umbau und die Erweiterung des Schulgebäudes gefördert, weitere 80 000 Euro werden in den Neubau einer Mensa und einer Küche in der Schule gesteckt.