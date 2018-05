Landkreis sucht Landrat

Die Amtszeit von Gregor Eibes als Landrat im Kreis Bernkastel-Wittlich endet am 1. Mai 2019. Für die Wahl des Landrates am 25. November hat der Kreisausschuss nun die Stellenausschreibung formuliert, um sie dem Kreistag zum Beschluss vorzulegen. Wählbar ist, wer Deutscher oder Staatsangehöriger eines EU-Landes mit Wohnsitz in Deutschland ist, zum Wahltag 23 Jahre alt ist, nicht von der Wählbarkeit nach dem Kommunalwahlgesetz ausgeschlossen ist und versichert, dass er für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintritt. Auch der derzeitige Stelleninhaber will sich um die Wiederwahl bewerben.