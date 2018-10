Landratswahl: Gregor Eibes einziger Kandidat

() Der amtierende Landrat Gregor Eibes (CDU) ist der einzige Bewerber für die Landratswahl im Kreis Bernkatsel-Wittlich am Sonntag, 25. November.

Das teilte die Pressestelle des Kreises auf TV-Anfrage mit. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endete am Montag. In einer Sitzung am Donnerstag., 11. Oktober, ab 16 Uhr, wird der Kreiswahlausschuss über die Gültigkeit und Zulassung des eingereichten Wahlvorschlages entscheiden.

Bei der Wahl 2011 hatte Eibes noch fünf Mitbewerber. Damals setzt er sich mit insgesamt 32 123 Stimmen und 59,6 Prozent durch. Der Morbacher ist 58 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Von 1992 bis 1997 war er Pressesprecher des Landkreises Bernkastel-Wittlich und von 1995 bis 1997 zusätzlich Leiter der dortigen Personalabteilung, eher er im Dezember 1997 das Amt des Bürgermeisters der Einheitsgemeinde Morbach antrat. Das übte er bis zu seinem Amtsantritt als Landrat im Mai 2011 aus.