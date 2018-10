später lesen Fortstwirtschaft Ist private Waldbewirtschaftung in Landscheid sinnvoll oder nicht? FOTO: Friedemann Vetter FOTO: Friedemann Vetter Teilen

Einige Landscheider wollen nicht, dass die Gemeinde ihren Forst an ein Unternehmen verpachtet. Sie befürchten einen Raubbau an der Natur. Das an der Pacht interessierte Unternehmen sieht seine Arbeit hingegen als nachhaltige und vernünftige Forstwirtschaft. Von Christian Moeris