(red) Der Klausener Forstrevierleiter hat am Mittwoch, 2. Mai, am frühen Abend im Bereich des Gemeindewalds von Altrich eine vier Zentimeter breite Ölspur entdeckt. Dieses zog sich in der Verlängerung der Feldstraße von Salmtal über fast zwei Kilometer Länge hin und benetzte unter anderem den Waldboden. Das teilte die Polizei mit.