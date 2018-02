später lesen Freizeit Lavasteinkerze selbst gießen Teilen

Der Natur- und Unesco Global Geopark Vulkaneifel lädt zu einer Veranstaltung ein: Am Dienstag, 27. Februar, wird eine Veranstaltung zum Thema „Original Eifeler Lavasteinkerze selber gießen“ angeboten. Die einstündige Veranstaltung findet ab 15 Uhr in der Kerzen- und Wachsmanufaktur Moll in Manderscheid statt. Unter Anleitung von Wachsziehermeister Michael Moll können die Teilnehmer ihre persönliche Lavasteinkerze selbst gießen. Diese wird ausschließlich mit heimischen Materialen aus der Vulkaneifel hergestellt. Es brodelt und zischt die heiße Lava, es qualmt wie bei einem Vulkanausbruch. Gefüllt wird das Gefäß aus duftemden Bienenwachs, das jeder Teilnehmer in seine Kerze einfüllt und mit dem passenden Docht versieht.