Roxxbusters spielen heute auf der Säubrennerkirmes: Wittlicher drehen noch mal auf

Viele Gastronomiestände und Fahrgeschäfte sowie das Top-Wetter locken seit Freitag tausende Besucher nach Wittlich. Am heutigen Montagabend gibt es mit dem Auftritt der Roxxbusters einen fulminanten Abschied bis zur nächsten Säubrennerkirmes. Von Christian Moeris

(cmo) Seit Tagen feiern die Wittlicher eine friedliche Säubrennerkirmes. In diesem Jahr gibt es nach ersten Schätzungen der Stadtverwaltung einen rekordverdächtigen Besucherandrang. Auch die Schausteller auf dem Rummelplatz und die Weinhändler in der Innenstadt berichten von sehr guten Geschäften und reichlich Publikum. Der Röstmeister zählt am Montagmittag 106 gebratene und verspeiste Säue.

Programm am heutigen Montag: Am letzten Kirmestag wird nochmal richtig aufgedreht. Nach dem Auftritt des Blasorchesters Wittlich um 11 Uhr stehen mit The Attix, Stagefire und At.Tension am Montagnachmittag ab 13 Uhr drei junge Bands auf der Bühne. Nach dem Auftritt der Minheimer Winzerkapelle startet um 18 Uhr mit den beiden Bands Martha und Rockpiloten das rockige Abendprogramm. Für einen vollen Marktplatz und einen musikalischen Knaller zum Abschied werden am Montagabend ab 21.15 Uhr die Roxxbusters sorgen, für die Fans wohl wieder aus nah und fern anreisen werden, um ordentlich abzurocken.

Rummelplatz hat auch noch am Dienstag geöffnet: Alle Rummelplatzbegeisterten können am Dienstag, 21. August, von 13 bis 20 Uhr beim Familientag mit ermäßigten Preisen auf allen Fahrgeschäften nochmals die Kirmes genießen, bevor sich die Schausteller bis zum nächsten Jahr verabschieden. ⇥(cmo/will)