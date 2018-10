später lesen Religion Lieblingstext aus der Bibel Teilen

Twittern

Teilen



Bürger lesen im Rahmen der Eifel-Kulturtage ihre Lieblingsgeschichte ein Jahr lang, jeden Sonntag um 18 Uhr, in der Wallfahrtskirche in Klausen vor. Der 28. Vorleser ist am Sonntag, 21. Oktober, Rektor Marco Geller aus Lieser.