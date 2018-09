Der Liedermacher Andreas Sittmann präsentiert in der Synagoge einen Abend mit bekannten Songs von Reinhard Mey. Am Freitag, 16. November, interpretiert der Musiker ab 20 Uhr einen Querschnitt aus dem Schaffen Meys.

Für viele sind die Werke des deutschen Liedermachers fest verankert, sodass man nicht nur in Erinnerungen schwelgen darf, sondern auch zum Mitsingen eingeladen wird. An diesem Abend spielt Andreas Sittmann in Begleitung der Violinistin Isabell Krohn. Sitzplatztickets gibt es ab 17,12 Euro im Vorverkauf.

Weitere Infos unter www.andreas-sittmann.de