Lothar Black Lechleiter – bekannt geworden mit dem Duo „Schobert und Black“ – ist Liedermacher, Volkssänger, Rezitator, Komödiant und Sänger. Zu Gast sein wird er am Donnerstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr in „De Port“ in Manderscheid.