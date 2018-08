(red) Bei der jährlichen Veranstaltung zur Präsidentenübergabe des Lions Club Wittlich ernannte Markus Sips mit seiner letzten Amtshandlung Bernd Simon zum neuen Präsidenten. Er hob im Rückblick neben den internationalen Hilfstätigkeiten des Clubs vor allem die regionalen Projekte hervor.

Zusätzlich zum Programm „Klasse 2000“, bei dem Grundschulklassen der Region in den Bereichen Sucht- und Gewaltprävention unterstützt werden, gingen Hilfen an gemeinnützige Einrichtungen. Aktuell wurde mit anderen Lions Clubs aus dem Umland eine kurzfristige und schnelle finanzielle Hilfe für die vom Unwetter am stärksten betroffenen Anwohner in der Eifel organisiert. ⇥Foto: Privat