Dagmar Freifrau von Bernewitz, auch bekannt als Schauspielerin Dagmar von Kurmin, ist am Samstag, 1. Dezember, um 18.45 Uhr im Zentrum für Betreuung und Pflege am Eifelsteig in Landscheid zu Gast.