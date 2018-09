Zum Ökumenischen Schöpfungstag lädt die Katholische Arbeitnehmer Bewegung Lüxem, der Ökumeneausschuss Wittlich, das Dekanat Wittlich und weitere Veranstalter zu einer gemeinsamen Wanderung ein.

Am Freitag, 14. September, beginnt die Wanderung um 17 Uhr am Dorfplatz Lüxem-Mitte auf dem Parkplatz unterhalb der Kirche. Gewandert wird in Richtung Flußbach mit Aufblick in die Wittlicher Senke durch Alt-Lüxem bis zum Ausgangspunkt. Insgesamt dauert die Wanderung etwa zwei Stunden.