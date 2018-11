später lesen Soziales Selbstgemachtes für guten Zweck Teilen

(red) Die Lüxemer Frauen verkaufen am Sonntag, 2. Dezember, vor und nach dem Gottesdienst in St. Paul in Wengerohr selbstgemachte Adventskränze, Türkränze, Adventsgestecke, gestrickte Strümpfe, Marmeladen und Gelees.