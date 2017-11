später lesen Lüxemer Frauen verkaufen Kränze für guten Zweck Teilen

Wittlich-Lüxem (red) Die Lüxemer Frauen bieten selbstgemachte Adventskränze, Türkränze, Gestecke, Marmeladen und gestrickte Strümpfe für einen guten Zweck zum Verkauf an. Am Samstag, 2. Dezember, bei der Adventsfeier des Dorf-Vereins auf dem Pfarrhof in Lüxem sowie am Sonntag, 3. Dezember, in St.