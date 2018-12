später lesen Wittlich Luxemburgisches Orchester in St. Bernhard Teilen

Erstmals zu Gast beim Konzert des Lions-Clubs Wittlich ist das luxemburgische Blasorchester „Philharmonie Grand-Ducale et Municipale Ettelbrück“ mit 80 Musikern, zudem die aus Bernkastel-Kues und in Luxemburg als Pianist tätige Anne-Rose Terebesi am Konzertflügel.