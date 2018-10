später lesen Musik Männerchor gibt Termine bekannt Teilen

(red) Die Chorprobe des Männerchors Wittlich findet am Mittwoch, 17. Oktober, wie gewohnt um 20 Uhr im Jugendheim St. Bernhard statt. Am Mittwoch, 24. Oktober, wird um 20 Uhr im St.-Markus-Haus in Wittlich geprobt.