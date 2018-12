später lesen Verein Männerchor singt in Kapelle Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Männerchor Wittlich gestaltet am Samstag, 15. Dezember, ab 16 Uhr den Gottesdienst in der Krankenhauskapelle des St.-Elisabeth-Krankenhauses Wittlich. Die Sänger treffen sich bereits um 15.30 Uhr in der Kapelle zum Einsingen.