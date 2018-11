(red) Der Männergesangverein Dörbach besuchte den Männerchor Basadingen im Kanton Thurgau in der Schweiz. Der Dörbacher Chor trat dort im Rahmen des Jubiläumsstadls zum 150-jährigen Bestehen gemeinsam mit mehreren Chören auf.

Auf dem Programm der vom Ehrenvorsitzenden Arnold Meyer organisierten Fahrt standen außerdem für die 49 Teilnehmer ein Besuch der Aachquelle im Hegau, der Lochmühle in Eltingen Stein am Rhein, der Festung Munot und des Rheinfalls von Schaffhausen. Dort sang der Chor spontan in der Halle der Festung. Auf der Heimfahrt wurde in Speyer ein Halt eingelegt.⇥Foto: Klaus Rosenborn